Italia-Usa: annunciato a Washington l'Urbino Award 2023 alla giornalista Ellen Nakashima (2)

- Il Premio Urbino, sostenuto quest'anno dal Centro studi americani, verrà conferito a Ellen Nakashima, come da tradizione, nella cornice dello storico Palazzo Ducale della città marchigiana il prossimo 27 settembre. All'evento di annuncio a Washington sono intervenuti il fondatore e il segretario generale dell'Urbino Award, Giovanni Lani e Gabriele Cavalera e l'Assessore al turismo della città, Roberto Cioppi. All'evento hanno partecipato funzionari dell'amministrazione americana, alcuni degli ex premiati, tra cui Diane Rehm, Martha Raddatz, Wolf Blitzer, Helene Cooper, Mark Mazzetti, Michael Weisskopf, oltre ad altri autorevoli giornalisti italiani e americani. Durante la serata a Villa Firenze, Ellen Nakashima è stata intervistata dal giornalista Mark Mazzetti, corrispondente investigativo per il New York Times, premiato da Urbino nel 2016 e che in passato ha lavorato con la premiata dell'edizione 2023. (Com)