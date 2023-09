Usa: richieste di sussidio di disoccupazione scendono ai livelli di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti sono calate nuovamente la scorsa settimana, attestandosi al livello più basso dal febbraio scorso, a indicare come il mercato del lavoro sia ancora vivace nonostante i tentativi della Federal Reserve di raffreddare il mercato per contenere l’inflazione. In particolare, si evince dai dati pubblicati oggi dal dipartimento del Lavoro, le richieste di sussidio sono scese a 216 mila nella settimana conclusa il 2 settembre rispetto ai 229 mila della settimana precedente. Si tratta dello stesso numero comunicato l’11 febbraio e della quarta settimana consecutiva di calo delle richieste. In totale, le persone che ricevono sussidi di disoccupazione sono state 1,68 milioni nella settimana conclusa il 26 agosto scorso, in calo di 40 mila unità rispetto alla settimana precedente.(Was)