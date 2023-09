Municipio Roma II: Casini-Leoncini (Iv), cantieri bloccati in via Scarpa dopo nostra denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri avevamo denunciato la vergognosa operazione di abbattimento di decine di alberature a cui stavamo assistendo da alcuni giorni in via Scarpa, nel Municipio Roma II, per la realizzazione di posti auto a uso dell'Università Sapienza. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Un intervento molto impattante dal punto di vista ambientale, - aggiungono - in un'area verde di 2.500 mq di proprietà demaniale sottoposta a vincolo archeologico dal 1993 perché di grande valore paesaggistico e storico, in quanto proprio a ridosso delle catacombe di Sant'Ippolito. Oggi il cantiere è stato bloccato dalla Polizia municipale perché lo sbancamento, come sospettavamo, non è mai stato autorizzato dalla Soprintendenza di Stato, che avrebbe dovuto avere l'ultima parola con l'espressione di un parere vincolante. I lavori sono quindi iniziati senza le necessarie autorizzazioni e sono andati avanti per giorni, persino stamattina, prima che arrivassero gli agenti della Polizia Locale. Vogliamo a questo punto capire meglio le responsabilità della Sapienza perché purtroppo il danno ormai è fatto e gli alberi abbattuti sono persi per sempre. Ringraziamo la Presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, che si è subito attivata e che stamattina si è recata con noi sul posto, insieme anche al consigliere municipale di Italia Viva Marco Dolfi. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa incresciosa vicenda augurandoci che le responsabilità vengano presto accertate".(Com)