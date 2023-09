Veneto: Zaia, 'Vicenzaoro' una delle più prestigiose vetrine del made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Vicenza prenderà il via Vicenzaoro September, il Salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria organizzato da Italian Exhibition Group negli spazi del quartiere fieristico di Vicenza, che durerà fino al 12 settembre. "Con Vicenzaoro - ha commentato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - torna una delle più prestigiose vetrine delle eccellenze della produzione made in Veneto e made in Italy nei settori dell'oro e della gioielleria, un fiore all'occhiello del tessuto economico vicentino e non solo. Un plauso va al salone fieristico che da anni valorizza e promuove i prodotti di qualità provenienti dai principali distretti manifatturieri nazionali e internazionali". "Questo imperdibile appuntamento, tra i più attesi in Regione, si conferma come un punto di riferimento per l'intera filiera oltre che un'importante occasione di promozione del nostro territorio" ha concluso. (Rev)