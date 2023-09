Migranti: Urso, a Lampedusa 45 milioni per opere di interesse strategico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Pochi giorni fa a Lampedusa avevo preso atto della grave situazione, assicurando al sindaco che saremmo intervenuti subito. “Quarantacinque milioni per opere dichiarate di ‘interesse strategico nazionale’ così da superare i vincoli preesistenti”. Lo scrive su X (ex Twitter) il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Questo è il governo del fare!”, aggiunge. (Rin)