Brasile: Lula partecipa alle cerimonie per 201mo anniversario dell'indipendenza

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, partecipa in questi minuti alla parata civico-militare nell'ambito delle celebrazioni dei 201 anni dell'indipendenza del Paese, lungo la Spianata dei ministeri a Brasilia. Il capo dello stato accompagnato dalla moglie Janja ha raggiunto la tribuna d'onore a bordo di un'auto scoperta. Non sono previsti discorsi durante l'evento. In una dichiarazione a reti unificate nella tarda serata di ieri, Lula ha affermato che il 7 settembre è un giorno di "unità nazionale". "Questo non è un giorno di odio o di paura, ma di unione. Il giorno in cui ricordare che il Brasile è uno. Che abbiamo gli stessi sogni. Che possiamo parlare con accenti diversi, tifare squadre diverse, avere religioni diverse, avere una preferenza per questo o quel candidato, ma che siamo una grande nazione, un popolo unico e straordinario", ha detto. (segue) (Brb)