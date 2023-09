Brasile: Lula partecipa alle cerimonie per 201mo anniversario dell'indipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha affermato che è necessario costruire ogni giorno l'emancipazione nazionale su tre basi: democrazia, sovranità e unità, parole scelte per lo slogan delle celebrazioni di quest'anno. Nel suo discorso Lula ha sottolineato che "l'indipendenza del Brasile non è ancora finita" e che la democrazia è la "materia prima per la realizzazione dei nostri sogni" e lo "strumento per realizzarli". "La sovranità – ha proseguito - è molto più che compiere l'importante missione di salvaguardare le nostre frontiere terrestri e marittime e il nostro spazio aereo. Sta anche difendendo le nostre aziende strategiche, le nostre banche pubbliche, la nostra ricchezza mineraria, sta rafforzando la nostra agricoltura e la nostra industria", ha affermato Lula. (Brb)