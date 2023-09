Speciale scuola: Caso (M5s), dote educativa contro caro-libri e dispersione, depositata proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ultimo anno per le famiglie italiane è aumentato tutto: l'energia, i carburanti, il costo della spesa, i mutui. Era facile prevedere anche il caro-libri: la scuola è iniziata con il costo dei libri aumentato del 10 per cento per non parlare poi di tutto il materiale scolastico". Lo ha detto il deputato Antonio Caso, capogruppo M5s in commissione istruzione alla Camera, intervenendo in Aula nella seduta di question time sul tema caro-libri. "Un aumento insostenibile per tantissime famiglie, soprattutto per quelle più povere private del Reddito di cittadinanza con un sms, o per le 3 milioni di persone che pur lavorando sono povere perché non c'è un salario minimo legale. Proprio in questi giorni in tutta Italia i cittadini stanno organizzando mercatini dell'usato dove provare a scambiare libri, a riciclare i testi, a risparmiare qualche euro per poter mandare i figli a scuola. Il M5s ha depositato ben due proposte di legge che prevedono diverse misure per tutelare famiglie e studenti, tra cui l'istituzione di una 'dote educativa' e il potenziamento delle 'comunità educanti' per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e sostenere il diritto allo studio. Le mettiamo a disposizione di governo e maggioranza perché davanti ai dati allarmanti sulla povertà educativa e sulla dispersione, nonché davanti alle difficoltà delle famiglie, non ci può essere alcuno steccato ideologico ma bisogna agire celermente e in maniera efficace", ha concluso. (Rin)