Speciale scuola: rincari fino al 10 per cento su libri e cartoleria ma i romani non rinunciano al nuovo

- Dai 2 ai 3 euro per un quaderno, 20 euro per un astuccio, e dai 50 ai 150 euro per una cartella. A Roma a una settimana dall'inizio della scuola, in coda alle casse delle librerie, ci sono soprattutto genitori che ritirano manuali scolastici. La sorpresa, però, quest'anno arriva al momento di pagare: lo scontrino è più salato, i rincari registrano fino al +10 per cento. La crescita dei prezzi, infatti, pesa soprattutto su manuali e libri di testo che costano fino a 3 euro in più. Tuttavia le famiglie romane non rinunciano al nuovo e fanno di necessità virtù. A registrare aumenti sono anche gli articoli di cancelleria e il materiale scolastico. "La cartoleria è aumentata un sacco e anche gli zaini: una cartella a 90 euro io non l'avevo mai vista, è folle", racconta un dipendente del "Libraccio", libreria in via Nazionale. "I manuali vanno in media dai 30 ai 45 euro, in base alla materia - prosegue -. Questa antologia, ad esempio, lo scorso anno costava 37,40 euro e quest'anno ne viene 39,50. E le famiglie devono comprare fino a 10 libri per figlio, tuttavia non è calata la richiesta del nuovo per il momento". (Rer)