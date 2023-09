Speciale scuola: Dondi (Fd'I), grande soddisfazione per approvazione legge su bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in Aula del disegno di legge sul bullismo. Per la prima volta si tipicizza questa fattispecie di reato che merita grande attenzione visto il coinvolgimento di minori, sia come vittime, sia come ‘carnefici’. Non solo. Si interviene fortemente sul piano della prevenzione prevedendo percorsi psicologici di recupero che coinvolgano scuola e famiglie. L’obiettivo da realizzare, infatti, resta della prevenzione e del recupero dei giovani. Il testo approvato in Aula, tra l’altro, è un testo unificato che ha trovato la condivisione di tutto l’arco parlamentare e questo è motivo di grande orgoglio”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Daniela Dondi, componente della commissione Giustizia della Camera e co-relatrice della proposta di legge sul bullismo. (Rin)