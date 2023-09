Speciale scuola: Valditara, docenti di sostegno vanno valorizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i supplenti di sostegno potranno rimanere nella stessa scuola per il ciclo scolastico dello studente con disabilità. È una delle principali novità che il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara vorrebbe introdurre. Ma sul tema del sostegno, il lavoro da fare è molto. "Stiamo lavorando - spiega il ministro alla "Stampa" - alla modifica del regolamento per le supplenze, in modo da consentire la conferma dei docenti precari sui posti ricoperti per tutta la durata del ciclo scolastico frequentato dagli studenti con disabilità che sono loro affidati, nel pieno accordo fra le famiglie e le istituzioni scolastiche. Su questo apriremo un confronto con i sindacati. Mentre gli insegnanti di ruolo reclutati quest'anno sono già vincolati a mantenere la cattedra per almeno tre anni". Restano vacanti 13.780 posti di sostegno: rispetto allo scorso anno il trend è positivo, c'è una copertura in organico di 3.802 cattedre in più rispetto al 2022. Ma non basta. "C'è un miglioramento netto anche grazie alla "mini call veloce", un istituto introdotto da noi. La call veloce, utilizzata nell'ambito della procedura di reclutamento straordinario per lo scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia, ha permesso di nominare in ruolo 2.444 docenti su posti disponibili in regioni diverse da quelle di inserimento in graduatoria, massimizzando così le nomine dei nuovi specializzati". "Abbiamo beneficiato - aggiunge il ministro - di una netta semplificazione grazie a una procedura informatizzata e rapida che ha permesso di reclutare il 20 per cento delle nomine totali". (Rin)