Roma: al Bioparco è nata una rara zebra di Grevy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strisce strette e marroni. Zampe lunghe e sottili. Orecchie grandi e statura alta. Nella notte tra il 2 e il 3 settembre al Bioparco di Roma è nata una rara zebra di Grevy. La mamma, Bella, ha fatto tutto da sola. Il padre, Kye, era stato già traferito allo zoo di Ostrava, in Repubblica Cieca. La piccola è stata trovata dai guardiani del reparto erbivori quando era già in piedi, vispa e in ottima salute. In questi giorni la puledra sta sempre accanto alla madre, che la allatta. E quando sarà adulta assumerà la colorazione bianco nera. "Una nascita è una bella notizia per il Bioparco e un segnale positivo per la difesa della specie", ha detto la nuova direttrice generale del Bioparco Lucia Venturi, che si è pronunciata entusiasta delle iniziative per la promozione della biodiversità e della sostenibilità portate avanti dall'ex giardino zoologico della Capitale. (segue) (Rer)