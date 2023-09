Roma: al Bioparco è nata una rara zebra di Grevy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le zebre di Grevy sono animali fortemente minacciati. Si trovano nella lista rossa delle specie a rischio di estinzione", ha spiegato la presidente della Fondazione bioparco Paola Palanza. "Le principali minacce per questo animale sono la competizione con il bestiame domestico, la scarsezza delle risorse alimentari e la siccità, la trasmissione delle malattie dal bestiame domestico, la riduzione di habitat, oltre al bracconaggio - ha aggiunto la presidente -. Il Bioparco di Roma partecipa attivamente alla tutela della zebra di Grevy attraverso l’adesione al programma di conservazione Eep (Eaza ex-situ programme), coordinato dall’Unione europea Zoo e Acquari (Eaza), per contribuire al possibile ripopolamento dei parchi nazionali e delle riserve naturali in Africa", ha concluso Palanza. "In natura queste zebre sono in grande difficoltà – ha spiegato il responsabile zoologico Yitzhak Yadid -. In Kenya soffrono la fame, la siccità e sono soggette a malattie". Si tratta di animali rari ed esotici, per i quali ogni giorno accorrono decine di persone, che presto potranno conoscere una nuova puledra. Infatti nello stesso recinto, con Bella, c'è anche Janinka, di 17 anni, forse anche lei incinta di Kye. (Rer)