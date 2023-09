Uzbekistan: Mirziyoyev, tecnologie agricole moderne siano disponibili in Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della sicurezza alimentare è oggi “molto urgente” e occorrono “nuove iniziative e proposte pratiche” su scala globale che rendano le tecnologie e le tecniche agricole moderne accessibili anche nei Paesi in via di sviluppo. Lo ha dichiarato oggi il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in apertura della Conferenza internazionale sulla sicurezza alimentare iniziata oggi a Samarcanda alla presenza, come sottolineato dal capo dello Stato, di 620 ospiti stranieri da 32 Paesi del mondo e di rappresentanti di oltre 30 organizzazioni internazionali. “Naturalmente – ha osservato – non è un caso che la città di Samarcanda sia stata scelta per questa conferenza. Con quasi 3 mila anni di storia e cultura, questa antica città è stata per secoli un importante crocevia della Grande via della seta”. Mirziyoyev ha ricordato come l’Uzbekistan sia stato uno dei primi Paesi a sostenere l’iniziativa del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per l’organizzazione di un vertice globale sui sistemi alimentari nel 2021. (segue) (Res)