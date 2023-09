Uzbekistan: Mirziyoyev, tecnologie agricole moderne siano disponibili in Paesi in via di sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La conferenza di oggi è la logica continuazione di quel summit. Oggi – ha aggiunto il presidente uzbeco – è molto importante creare varietà ad alto rendimento di colture agricole, resistenti ai fattori esterni, e migliorare la resa degli allevamenti. È anche fondamentale organizzare centri di informazione e consultazione per gli agricoltori e i piccoli produttori, fare formazione per l’uso delle tecnologie avanzate e dei metodi in grado di risparmiare risorse, migliorare radicalmente la qualità dei servizi consultivi nel settore agro-alimentare”. “Le moderne tecnologie e tecniche agricole dovrebbero essere accessibili e affrontabili per gli agricoltori nei Paesi sviluppati e in via di sviluppo. Invitiamo le istituzioni finanziarie internazionali a dedicare un’attenzione speciale a questa questione e a sviluppare misure pratiche e concrete per espandere le opportunità dei produttori agricoli nell’uso delle ‘tecnologie verdi’. Siamo anche a favore della completa liberalizzazione del commercio e del trasporto di prodotti essenziali e della semplificazione delle regole che governano la movimentazione di cibo. Garantire la sicurezza e l’apertura delle rotte commerciali deve restare un principio saldo nelle relazioni tra Stati”, ha detto ancora Mirziyoyev. (Res)