Brasile: sale a 40 bilancio vittime ciclone nel sud del Paese, nove i dispersi

- E' salito a 40 il bilancio delle vittime causate dal ciclone extratropicale che ha colpito gli stati meridionali brasiliani di Rio Grande do Sul e Santa Catarina. La protezione civile di Rio Grande do Sul ha confermato 39 morti nello stato. Continuano le ricerche per i nove dispersi. Quattordici decessi sono avvenuti nel municipio di Mucum, nella regione della Vale do Taquari, dove si registra la situazione più difficile. L'85 per cento del territorio municipale è stato allagato e la città è senza energia elettrica e senza linee telefoniche da quasi quattro giorni. Tutte le strade e autostrade che portano al municipio sono bloccate e anche un tratto della rete ferroviaria è stato interrotto. Gli altri decessi sono avvenuti nei municipi di Roca Sales (9), Cruzeiro do Sul (4), Lajeado (3), Ibiraias e Estrela (2), Mato Castelhano, Passo Fundo e Encantado, Imigrante e Santa Tereza (1). Un morto è stato registrato nello stato di Santa Catarina, dove l'impatto delle tempeste è stato meno significativo. (segue) (Brb)