Autonomia: Cgil Roma Lazio, preoccupazione per esito della discussione del Consiglio regionale

- Esprimiamo profonda preoccupazione per l'esito della discussione del Consiglio Regionale del Lazio sulla mozione con cui si chiedeva di esprimere un parere contrario all'eventuale approvazione del disegno di legge del ministro Roberto Calderoli, definita prematura quando, in realtà, il momento di aprire una discussione è arrivato da tempo e si è già in ritardo. Lo scrive il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola in una lettera indirizzata al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.B "Quanto definito nel DDL n.615, anche denominato Calderoli in tema di attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario, dovrebbe essere motivo di apprensione per Lei e l'intero Consiglio Regionale del Lazio anche in considerazione della Sua denuncia rispetto la mancanza di risorse della Regione Lazio, che rendono ancora più incomprensibile la decisione di non affrontare il tema - continua Di Cola -. Il primo elemento sul quale vogliamo invitarLa a riflettere è su come una maggiore attribuzione di autonomia legislativa e finanziaria metta fortemente in discussione la prima parte della nostra Costituzione e in particolare l'articolo 3 che nel primo capoverso, sottolinea come tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale senza distinzione di condizioni personali e sociali. Il Ddl Calderoli non rispecchierebbe infatti, a nostro modo di vedere, il principio di universalità ma rischierebbe di innescare un processo di allargamento e approfondimento dei divari sociali e territoriali, peraltro già molto importanti nella nostra Regione, come da noi già denunciato. Il ridisegno dell'articolazione delle politiche pubbliche fra i diversi livelli di Governo avrebbe infatti effetti potenzialmente significativi su livello, efficienza ed efficacia dei servizi pubblici locali". (segue) (Com)