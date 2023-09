Autonomia: Cgil Roma Lazio, preoccupazione per esito della discussione del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presunta definizione preventiva dei Lep per alcune materie oggetto del disegno, che dovrebbero garantire livelli minimi di servizio uguali per tutti, non pensiamo possa essere una misura adeguata e sufficiente. La stessa infatti, essendo legata alla spesa storica, andrebbe di fatto a cristallizzare una condizione che già di per se è per le nostre cittadine e i nostri cittadini difficoltosa e carente. Per la sanità non si giungerebbe nemmeno alla definizione dei suddetti Lep perché in materia guiderebbero i Lea, dei quali abbiamo già conosciuto tutti i loro limiti. Per l'istruzione, inoltre, si arriverebbe alla negazione del diritto allo studio in modo eguale su tutto il territorio nazionale e degli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale scolastico. Egualmente, tale si situazione, si andrebbe a riproporre su tutte le materie, di cui, a titolo esemplificativo, Le abbiamo esposto le prospettive negative per due importanti servizi pubblici". "Le chiediamo dunque - conclude Di Cola - di parteciparci la Sua posizione per poter intervenire e rappresentare i bisogni e le esigenze delle cittadine e dei cittadini di Roma e del Lazio con l'obiettivo di fermare sul nascere un tale disegno ingiusto, divisivo, sbagliato. Riteniamo che in una fase difficile come quella che stiamo vivendo le priorità debbano essere altre : il lavoro di qualità, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la condizione della sanità e della mobilità anche alla luce degli investimenti legati a Pnrr e Giubileo". (Com)