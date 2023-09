Roma: sabato e domenica nuovo open day carta identità elettrica in diversi Municipi ed ex Pit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica proseguono nel weekend del 9 e del 10 settembre 2023 con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipio II, III, VII, VIII e XI nella giornata di sabato e degli ex Punti Informativi Turistici del centro anche la domenica. Per richiedere la carta d'identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento tramite il portale Agenda Cie del Ministero dell'Interno nella giornata di venerdì 8 settembre a partire dalla ore 9.00 collegandosi al sito dedicato. "Anche questo weekend è attivo il servizio di open day per il rilascio della Cie. Saranno 5 i Municipi coinvolti che, insieme alla consueta apertura dei tre Ex Punti Informativi Turistici del centro città, garantiranno l'emissione di circa 700 carte d'identità. Andiamo avanti con la strategia di rafforzamento sia dei canali ordinari sia di quelli straordinari per migliorare la fruizione di un servizio importantissimo per la cittadinanza. Il mio ringraziamento va ai Municipi, agli Ufficiali di Anagrafe e ai Dipartimenti Capitolini competenti per il consueto impegno che assicurano in tutti i fine settimana.", ha commentato l'Assessore di Roma Capitale alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci. Per richiedere la carta d'identità elettronica bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all'Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. (Com)