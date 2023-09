Editoria: Tajani, auguri di buon lavoro a Sallusti e Feltri per nomina a “Il Giornale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha esteso i suoi “auguri di buon lavoro ad Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri, nominati direttore responsabile e direttore editoriale de ‘Il Giornale’. “Con la loro esperienza e professionalità ci sarà ancora un futuro roseo per questo storico quotidiano, punto di riferimento di tutti i liberali”, ha scritto Tajani in un messaggio su X (ex Twitter). “Un ringraziamento ad Augusto Minzolini per il lavoro svolto negli ultimi due anni alla guida de ‘Il Giornale’. Un amico prima ancora che un collega verso il quale nutro profondo rispetto e stima”, ha aggiunto. (Res)