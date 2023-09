Speciale scuola: Califano (Pd), istituti del Lazio ancora senza assistenza specialistica per allievi disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conoscere quali siano le tempistiche volte a garantire l'assistenza specialistica prevista per l'anno 2023-2024 al fine di favorire l'inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio degli istituti secondari di secondo grado sin dal primo giorno di scuola. È questo il testo dell'interrogazione urgente a firma della consigliera del Pd del Lazio, Michela Califano, "protocollata ieri dopo i numerosi sos degli istituti scolastici secondari di secondo grado e delle famiglie di alunni con disabilità". Lo afferma Califano in una nota. "Come già sottolineato l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali destinato alle scuole è stato pubblicato solo il 14 luglio, con molte settimane di ritardo rispetto agli anni precedenti. Mentre solo il 25 agosto è stato approvato l'Elenco delle istituzioni scolastiche e formative ammesse e non ammesse, che avranno poi la possibilità di poter ricorrere. A oggi - aggiunge - non risultano ancora approvati gli elenchi relativi alla valutazione tecnica e all'assunzione degli impegni formali in favore degli istituti". (Com)