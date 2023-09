Speciale scuola: Silvestri (M5s), risposta ministro su caro libri è surreale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per portare la cultura nei territori serve contrastare la dispersione scolastica e aiutare le famiglie che hanno difficoltà nel sostenere determinati costi. Ieri nel question time abbiamo interrogato il ministro sull'aumento del 15 per cento dei libri di scuola. La sua risposta è stata surreale, ci ha detto che se ne occuperanno in legge di Bilancio. Peccato che la legge di Bilancio è a dicembre e la scuola inizia ora". Lo ha detto Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, intervenuto a "Coffee break", su La 7. (Rin)