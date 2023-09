Veneto: assessore Istruzione, grazie a progetto pilota con studenti Its coltiviamo cultura sicurezza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via il prossimo weekend il progetto Its Safety che si rivolge a 144 studenti delle 8 Fondazioni Its Academy regionali per sensibilizzarli al tema della sicurezza sul luogo di lavoro. "La sicurezza sul lavoro deve essere un elemento chiave della cultura del lavoro - ha commentato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro - per questo ritengo che l'esperienza che porterà Its Safety possa diventare un innovativo progetto capace di incidere sulla crescita dei nostri giovani. Lo sviluppo di una sensibilità su uno dei temi più importanti per chiunque si approcci al mondo del lavoro è un obiettivo priorità delle istituzioni, in questo caso della Regione, che punta alla formazione degli allievi degli Its, creando anche un senso di appartenenza al sistema di formazione terziaria professionalizzante e sperimentando alcune competenze trasversali, indispensabili per entrare nel mondo del lavoro". "Il tema - ha spiegato - è stato individuato anche alla luce delle tragiche vicende che hanno coinvolto in alcuni casi giovani veneti. Come spesso capita il sistema degli Its ha saputo leggere i bisogni e tradurli di strumenti da mettere a disposizione dei giovani. L'idea, infatti, è quella di rendere gli studenti una sorta di ambasciatori del lavorare in sicurezza, utilizzando linguaggi e modalità di comunicazione adatti ai loro coetanei. In tal modo si potrà anche rafforzare la conoscenza dell'offerta delle Fondazioni Its". Gli studenti saranno chiamati ad alcune lezioni frontali e a realizzare in gruppo lavori come la produzione di video sul tema. (Rev)