Speciale difesa: Ucraina, Stoltenberg, Putin chiese di ritirarci da metà Europa per non invadere Kiev, abbiamo rifiutato

- Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato, nell'autunno del 2021, una bozza di trattato che voleva far firmare alla Nato, per far promettere di non allargare più i confini dell'Alleanza atlantica. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'audizione congiunta della commissione per gli Affari esteri (Afet) e della sottocommissione per la sicurezza e la difesa (Sede) al Parlamento europeo. "Questo è ciò che ci ha inviato. E questa era la condizione preliminare per non invadere l'Ucraina. Naturalmente, non l'abbiamo firmato", ha detto Stoltenberg. "Ma è successo il contrario. Voleva che firmassimo la promessa di non allargare mai la Nato. Voleva che eliminassimo le nostre infrastrutture militari da tutti i territori degli alleati che hanno aderito dal 1997, vale a dire metà della Nato, tutta l'Europa centrale e orientale. Avremmo dovuto rimuovere la Nato da quella parte della nostra alleanza, introducendo una sorta di classe di appartenenza A e B. Abbiamo rifiutato", ha poi aggiunto. Putin, ha concluso Stoltenberg, "è entrato in guerra per evitare che la Nato si avvicinasse di più ai confini e ha ottenuto l'esatto contrario, con una maggiore presenza dell'alleanza nella parte orientale, l'ingresso della Finlandia e la prossima adesione della Svezia". (Beb)