Speciale difesa: Svezia, Stoltenberg, da Turchia mi aspetto ratifica adesione in autunno

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto di aspettarsi che la ratifica di ingresso della Svezia alla Nato, da parte del Parlamento turco, avvenga nel corso dell'autunno. "Mi aspetto che quando il Parlamento turco si riunirà nuovamente in autunno, la ratifica avverrà il prima possibile, come è stato ribadito più volte anche dal presidente Erdogan. Poi saremo 32 alleati, e sia la Svezia che la Finlandia saranno membri dell'Alleanza", ha detto nel corso di un'audizione congiunta della commissione per gli Affari esteri (Afet) e della sottocommissione per la sicurezza e la difesa (Sede) al Parlamento europeo. (Beb)