Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, spendere nella difesa è difficile, ma necessario

- A volte è necessario investire nella difesa. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'audizione congiunta della commissione per gli Affari esteri (Afet) e della sottocommissione per la sicurezza e la difesa (Sede) al Parlamento europeo. "So che è difficile stanziare fondi per la difesa, perché la maggior parte dei politici vuole spendere per la sanità, l'istruzione e le infrastrutture, ma a volte è necessario investire nella difesa. Quando le tensioni aumentano, i rischi aumentano e dobbiamo investire di più", ha dichiarato. "Quest'anno ci aspettiamo che gli alleati della Nato aumentino le spese per la difesa di oltre l'8 per cento nel medio termine. Si tratta del più grande aumento degli ultimi decenni e dimostra che gli alleati, e naturalmente molti di loro sono anche membri dell'Ue, stanno prendendo molto sul serio la questione", ha aggiunto. (Beb)