Speciale difesa: Romania, Stoltenberg, nessuna evidenza di attacco intenzionale russo con drone

- Per adesso non c'è nessuna evidenza che il ritrovamento dei resti di un drone in territorio romeno sia dovuto a un attacco intenzionale russo in Romania. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'audizione congiunta della commissione per gli Affari esteri (Afet) e della sottocommissione per la sicurezza e la difesa (Sede) al Parlamento europeo. "Le autorità romene hanno confermato e informato la Nato del ritrovamento di detriti di un possibile drone vicino al confine con l'Ucraina. Hanno informato gli alleati della Nato nella riunione periodica su tutte le loro scoperte, e l'indagine sta andando avanti e dimostra il rischio di incidenti e inconvenienti. Non abbiamo informazioni che indichino un attacco intenzionale da parte della Russia e attendiamo l'esito delle indagini in corso", ha dichiarato Stoltenberg. "A prescindere dall'esito, abbiamo assistito a numerosi combattimenti e attacchi aerei in prossimità dei confini della Nato. Abbiamo avuto anche altri incidenti in Polonia e altrove, e quindi abbiamo aumentato la nostra vigilanza, monitorando da vicino ciò che sta accadendo in prossimità dei nostri confini. Abbiamo anche aumentato la nostra presenza nella parte orientale dell'Alleanza", ha aggiunto Stoltenberg. (Beb)