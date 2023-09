Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, esercito russo era secondo più forte al mondo, ora è secondo più forte in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando la guerra è iniziata l'esercito russo era considerato il secondo più potente al mondo, adesso è il secondo più potente in Ucraina. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'audizione congiunta della commissione per gli Affari esteri (Afet) e della sottocommissione per la sicurezza e la difesa (Sede) al Parlamento europeo. "Nessuno ha mai detto che questa offensiva sarebbe stata facile. È stato detto chiaramente che sarebbe stata un'offensiva sanguinosa, difficile e dura. Perché quello che abbiamo visto è che i russi hanno preparato linee difensive, strati di linee difensive, con trincee, con ostacoli ai carri armati e mine, enormi quantità di mine", ha detto. "In nessun altro momento della storia abbiamo visto più mine sul campo di battaglia di quante ne vediamo oggi in Ucraina. Era quindi ovvio che sarebbe stato estremamente difficile. Ma l'Ucraina ha deciso di lanciarsi sulla difensiva per liberare il territorio e sta facendo progressi. Forse non quanto speravamo, ma stanno guadagnando terreno gradualmente, alcune centinaia di metri al giorno. Significa che quando gli ucraini guadagnano terreno, i russi perdono terreno", ha detto. "Dobbiamo ricordare il punto di partenza. L'esercito russo era il secondo più forte al mondo. Ora l'esercito russo è il secondo più forte in Ucraina. E questo è abbastanza impressionante. È il coraggio, la volontà, l'impegno, la determinazione dei soldati ucraini che lo rendono possibile", ha concluso. (Beb)