Speciale difesa: Russia, "Tass", ex comandante responsabile per difesa area di Mosca accusato di estorsione

- Konstantin Ogienko, ex responsabile per la difesa aerea di Mosca, è stato accusato di estorsione. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass", citando i documenti di un tribunale militare. Secondo le indagini, Ogienko, insieme ad un altro comandante russo, Dmitrij Belyatskij, ha ricevuto 500 mila rubli (4.800 euro) per aver espropriato delle proprietà del ministero della Difesa a favore della persona che ha pagato la tangente. In totale, i comandanti hanno richiesto 30 milioni di rubli di tangente (2,8 milioni di euro). Belyatskij ha ammesso la colpevolezza e si trova agli arresti domiciliari. Ogienko a sua volta non ha riconosciuto le sue responsabilità e rimarrà in custodia cautelare fino al 27 novembre. (Rum)