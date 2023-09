© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 204.461 le domande di asilo presentate in Germania tra gennaio e agosto, ossia il 77 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Soltanto nello scorso mese, le richieste sono state 27.738, con un aumento da luglio del 17 per cento. È quanto comunicato dall'Ufficio federeale per la migrazione e i rifugiati (Bamf). (Geb)