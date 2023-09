Violenza donne: Stefani (Lega), oggi Codice rosso ha marcia in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il via libera definitivo alla Camera del ddl per l'avocazione delle indagini sui delitti di violenza domestica e di genere, il Codice rosso ha una marcia in più". Lo afferma in una nota la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega in commissione Giustizia a palazzo Madama. "Con questa norma non ci saranno più dubbi: se l'autorità giudiziaria non ascolterà la vittima entro i 3 giorni dalla denuncia, le indagini gli saranno avocate. Il tempo è fondamentale per salvare le vittime: ringraziamo la collega Giulia Bongiorno, firmataria del provvedimento, per non essersi arresa davanti alla disapplicazione della norma. Non ci arrenderemo mai, utilizzando tutti i mezzi necessari per rafforzare il Codice e salvare le donne che chiedono aiuto", conclude.(Com)