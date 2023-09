Roma: Gualtieri, nessun problema con espropri, stadio a Pietralata si farà e in tempi previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Non ci sono problemi con gli espropri dei terreni per la realizzazione dello stadio dell'As Roma a Pietralata e l'impianto sarà realizzato nei tempi previsti. È quanto ha sostenuto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa oggi in Campidoglio. Alla domanda se ci fossero problemi con gli espropri dei terreni, a seguito dei ricorsi, il sindaco ha risposto in modo secco: "No". Poi Gualtieri ha spiegato: "I terreni sono tutti del Comune di Roma, il fatto che l'esproprio non fosse trascritto non vuol dire che non ci sia l'esproprio. C'è soltanto la necessità di entrare in possesso di terreni che sono del Comune ma di cui il Comune finora non ha preso possesso. E' parte della procedura per la realizzazione dello stadio, è una procedura complessa ma è tutto nella norma". (Rer)