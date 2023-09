Milano: municipi più coinvolti in gestione centri aggregazione giovanili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggior protagonismo per i nove Municipi di Milano nel modello di gestione delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) del privato sociale. A definirlo, le linee di indirizzo contenute in una delibera approvata dalla Giunta comunale, con la quale si delinea una procedura non solo più innovativa ma anche maggiormente decentrata. A Milano sono in totale trenta i CAG, dei quali venticinque gestiti dal privato sociale secondo il modello della co-progettazione con il Comune (da cui ricevono contributi) e cinque di proprietà dell'Amministrazione, attualmente gestiti tramite appalti. Queste realtà rappresentano un sostegno alla crescita di preadolescenti, adolescenti e giovani, offrendo loro spazi dedicati alla libera aggregazione, attività di sostegno scolastico, laboratoriali e sportive. Sono luoghi che forniscono a ragazze e ragazzi supporto concreto nello studio, occasioni per stringere legami di amicizia positivi nonché di impegno del proprio tempo libero, e agiscono in contrasto alla dispersione scolastica. (segue) (Com)