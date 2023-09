Milano: municipi più coinvolti in gestione centri aggregazione giovanili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se fino a ora la gestione del budget complessivo era in capo all'Amministrazione centrale, che si occupava di redigere un unico bando per tutti i progetti presentati dalle realtà del privato sociale che insistono nei nove Municipi, adesso sono previsti budget dedicati a ciascun Municipio, sulla base di un costo standard (definito sulla base di un'analisi condotta da Comune e Municipi) quantificato in 60mila per ogni CAG. La selezione delle proposte progettuali sarà quindi affidata a sottocommissioni, che vedranno la partecipazione di dirigenti comunali e dei funzionari municipali che, per la prima volta, si esprimeranno su progetti proposti per il loro territorio di competenza. Ulteriore e fondamentale elemento innovativo riguarda l'autonomia di gestione dei fondi rimanenti dopo la selezione: il singolo Municipio deciderà in completa autonomia come investire quanto non impiegato nella realizzazione dei progetti vincitori, qualora questi richiedessero un impegno economico inferiore ai 60mila euro stanziati per ogni CAG. (segue) (Com)