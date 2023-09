Milano: municipi più coinvolti in gestione centri aggregazione giovanili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire lo standard dei 60mila per ciascun Centro, la direzione Servizi civici ha messo a disposizione 80mila che si aggiungono alle risorse annualmente destinate. Questi aggiornamenti nel modello di gestione dei centri di aggregazione giovanile arrivano a valle di un lavoro promosso insieme da Amministrazione comunale e municipale che è consistito in un monitoraggio sulla base del numero di CAG attualmente attivi e dei contenuti qualitativi e quantitativi-economici delle progettualità esistenti. L'esito di questa fase di analisi è stato la definizione del costo standard (stimato in 60mila euro) e delle linee di indirizzo per la co-progettazione delle attività dei CAG. La selezione dei progetti sarà articolata in "ambiti", corrispondenti al territorio dei singoli Municipi. Le proposte dovranno avere un contenuto 'base' da applicare a tutti gli ambiti e un contenuto caratteristico definito dal Municipio competente in funzione delle esigenze e dei bisogni del proprio territorio. Per ciascun ambito sarà definito un budget. I progetti dovranno perseguire il sano sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi in spazi di socializzazione caratterizzati da mix sociale, offrendo a giovani, con provenienze e caratteristiche differenti, un luogo di incontro positivo sempre più aperto sul territorio, promuovendo anche iniziative di animazione territoriale e di inclusione sociale e coordinandosi con le attività già presenti sui territori. (Com)