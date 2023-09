Rai: Berrino (FdI), con nuova gestione c'è valorizzazione giornalismo d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla nuova gestione della Rai c'è finalmente quella valorizzazione del lavoro giornalistico, del giornalismo d'inchiesta, che da tempo chiedevamo da parte del Servizio pubblico. E infatti la conferma dell'inserimento di quest'ultimo nel testo base del contratto di servizio Rai lo testimonia. Un taglio netto con un'informazione incompleta e le fake news per un Servizio pubblico onesto ed imparziale". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino, componente della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. (Com)