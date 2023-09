Niger: vicino il ritiro militare francese, Parigi si prepara a richiamare i droni e a ridurre le risorse aeree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Man mano che continua a crescere in Niger l'ostilità nei confronti della presenza militare francese, l'ipotesi di un ritiro del contingente transalpino dal Paese si fa di giorno in giorno più concreta. Secondo le fonti raccolte da "France 24", Parigi dovrebbe procedere a una riduzione delle sue risorse militari nel Paese, in particolare in termini di intelligence aerea e droni, pur mantenendo una "forza autonoma". Le operazioni dovrebbero portare al ritiro di una parte dei 1.500 militari tuttora presenti nel Paese saheliano. La notizia segue le dichiarazioni del primo ministro nigerino ad interim, Ali Mahaman Lamine Zeine, che nel corso di una conferenza stampa tenuta il 4 settembre a Niamey ha parlato di "contatti" in corso per procedere ad un “rapido” ritiro delle forze francesi presenti sul territorio nigerino. “Il governo ha già denunciato gli accordi che permettono (alle truppe francesi) di essere sul nostro territorio. Si trovano in una situazione di illegalità e penso che i contatti in corso dovrebbero consentire a queste forze di ritirarsi molto rapidamente dal nostro Paese”, ha dichiarato il ministro, che non ha precisato né la natura né gli interlocutori dei colloqui avviati. (segue) (Res)