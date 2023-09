Niger: vicino il ritiro militare francese, Parigi si prepara a richiamare i droni e a ridurre le risorse aeree (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha osservato che la Francia "è un Paese con il quale abbiamo sempre sviluppato rapporti di cooperazione" ma che la vicenda legata all'ambasciatore Sylvain Itté - che Parigi si è rifiutata di ritirare da Niamey, disconoscendo l'autorità della giunta nigerina - ha reso la situazione apparentemente senza via d'uscita. "Penso che non ci sia niente da fare", ha detto Zeine, per il quale il diplomatico "non si è comportato adeguatamente". Il ministro ha sostenuto di aver invitato Itté a discutere della situazione proprio "per preservare i rapporti" con Parigi, ma che il rifiuto opposto dal diplomatico all'incontro ha determinato la drastica decisione di espellerlo. Nella nota di espulsione dello scorso 25 agosto, la giunta golpista ha lamentato inoltre "altre azioni della Francia ostili agli interessi del Niger". Zeine ha definito l'atteggiamento del diplomatico "un inaccettabile comportamento di disprezzo". A questo punto, ha concluso, "aspettiamo semplicemente che questo partner, diciamo invalido, lasci il nostro Paese il prima possibile". (segue) (Res)