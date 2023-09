Niger: vicino il ritiro militare francese, Parigi si prepara a richiamare i droni e a ridurre le risorse aeree (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza era stata la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ad aprire all'ipotesi di un ritiro francese dal Niger, affermando in un'intervista a "Le Monde" che le truppe francesi non possono continuare a svolgere i loro compiti in termini di lotta al terrorismo e di addestramento dei militari locali. “Queste truppe sono lì su richiesta delle autorità del Niger, per sostenerle nella lotta contro i gruppi terroristici armati e per svolgere attività di addestramento. Oggi questa missione non può più essere garantita poiché non abbiamo più, di fatto, operazioni condotte congiuntamente con le forze armate nigerine”, ha dichiarato Colonna. A stretto giro fonti del ministero della Difesa avevano riferito di "contatti" in corso tra l'esercito del Niger e quello francese riguardanti il ritiro di alcuni "elementi militari" dal Paese africano. In precedenza era stato invece il presidente francese Emmanuel Macron a ribadire che la Francia prenderà una decisione sul Niger solo dopo aver consultato il presidente eletto Mohamed Bazoum. "Le decisioni che prenderemo, le prenderemo sulla base degli scambi con il presidente Bazoum, qualunque esse siano", aveva dichiarato Macron. (segue) (Res)