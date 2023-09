Niger: vicino il ritiro militare francese, Parigi si prepara a richiamare i droni e a ridurre le risorse aeree (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, con le tensioni diplomatiche tra Parigi e Niamey che sono al loro culmine, il destino della presenza militare francese in Niger sembra essere ormai segnato. Vale la pena di ricordare, del resto, che lo scorso 3 agosto i generali saliti al potere con un colpo di Stato avevano denunciato gli accordi di cooperazione militare esistenti con Parigi. La giunta golpista ha inoltre revocato l'immunità e il visto diplomatico all'ambasciatore francese Sylvain Itté e ne ha chiesto la "espulsione", secondo un'ordinanza del ministero degli Esteri datata 31 agosto e un'ordinanza dell'Alta corte di Niamey del giorno seguente. Un'escalation che è andata di pari passo con la crescente insofferenza popolare nei confronti di una presenza francese sempre più mal vista dai nigerini. Nelle ultime settimane migliaia di manifestanti si sono più volte radunati nei pressi della base militare che ospita soldati francesi nella capitale nigerina Niamey per chiedere il loro ritiro, intonando slogan antifrancesi ("Abbasso la Francia! Francia vattene!") che si ripetono regolarmente nelle varie manifestazioni seguite al colpo di Stato del 26 luglio. Durante le proteste, i manifestanti hanno anche chiesto lo smantellamento della base Usa di Agadez - la seconda più grande degli Stati Uniti in Africa dopo quella di Gibuti - e scandito slogan contro la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), che ha decretato sanzioni economiche contro il Niger e ha minacciato un'azione militare per ripristinare l'ordine costituzionale. (Res)