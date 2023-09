Peste suina: Pd, Regione intervenga per sospendere mutui e pagamenti allevatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo regionale del Partito democratico in Lombardia appoggia e sostiene l'interrogazione parlamentare dem, a risposta in Commissione, rivolta al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sul comportamento da tenere di fronte alla Psa che mette a serio rischio gli allevamenti lombardi. E intanto annuncia che, come aveva richiesto, giovedì 14 settembre si terrà, sul tema, la Commissione congiunta Agricoltura e Sanità. "Nell'interrogazione al Governo Antonella Forattini, nostra parlamentare ed ex consigliera regionale di Mantova, chiede al Ministro quali siano i tempi previsti per l'attuazione del piano straordinario, contenuto in un decreto legge governativo e che ha come obiettivo la riduzione significativa e generalizzata della densità di cinghiali sul territorio nazionale in relazione al rischio di ulteriore diffusione della Psa. E se non ritenga necessario, nel frattempo, attuare un piano di indennizzi da corrispondere a tutti gli allevatori che inevitabilmente saranno danneggiati dall'epidemia, da utilizzare per la sospensione dei mutui e dei pagamenti per tutte le aziende colpite e per quelle situate nelle zone di contenimento", spiegano i consiglieri Pd Matteo Piloni e Roberta Vallacchi. (segue) (Com)