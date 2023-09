Peste suina: Pd, Regione intervenga per sospendere mutui e pagamenti allevatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda Regione Lombardia, abbiamo già detto e ribadito alla Giunta Fontana che i controlli sono insufficienti perché nelle Ats ci sono pochi veterinari, mentre noi è da sempre che chiediamo di rafforzare la prevenzione, aumentando le risorse – proseguono Piloni e Vallacchi –. Anzi, è proprio un nostro obiettivo investire sulla prevenzione e quando accadono certi eventi, come la peste suina di questi mesi, è la palese dimostrazione che abbiamo ragione". I dem hanno chiesto anche che "vengano postate risorse per installare le reti metalliche, non solo nelle zone colpite, all'interno delle province di Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Brescia e Bergamo. Inoltre, adesso aggiungiamo la richiesta di sostenere con il Governo quanto contenuto nell'interrogazione della Forattini e degli altri parlamentari Pd, cioè la sospensione dei mutui e dei pagamenti". Nel frattempo, i democratici lombardi hanno ottenuto che, giovedì prossimo, si tenga la Commissione congiunta Agricoltura e Sanità proprio sul tema della peste suina e sulle sue ricadute in Lombardia: "Saremo lì per ascoltare, ma anche per sottolineare con forza, ancora una volta, le nostre richieste che guardano al futuro del comparto suinicolo regionale, alle aziende agricole e agli operatori", concludono Piloni e Vallacchi. (Com)