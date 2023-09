Migranti: Tos (FI), un Cpr per ogni Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla gestione del tema migranti bisogna distinguere tra emergenza ed ordinarietà. L'ordinarietà è gestita col decreto flussi che indica la quantità di persone che arrivano da un determinato Paese ed il datore di lavoro li chiama. Questa è la gestione ordinaria. Il grande tema sul quale si dibatte è la gestione dell'emergenza". Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, ospite di "L'Aria che tira" su La7. "Il problema, come alcuni vogliono far credere, non è certo la Bossi-Fini, bensì l'accordo di Dublino sottoscritto ben prima della Bossi-Fini. Questo accordo dice, in sintesi, che ovunque arrivino vengano accolti, un principio su cui bisogna agire, ben sapendo che la Francia, la Germania, la Spagna e tutti i grandi Paesi europei ci hanno sempre detto: 'sì, siamo solidali e ce li redistribuiamo', ma non l'hanno mai fatto. La soluzione - ha concluso - è quella indicata dal ministro degli Interni: un Cpr per ogni Regione per rimandare indietro il maggior numero di arrivi e ridurre drasticamente i tempi per decidere se uno ha diritto di restare, non ci può volere un anno per valutarlo". (Rin)