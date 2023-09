Roma: assessore Urbanistica, per stadio su 20 ettari solo 1 per cento da espropriare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pietralata la zona in cui sarà realizzato lo stadio dell'As Roma è "un'area di circa 20 ettari, ovvero 200 mila metri quadri, e di questi solo 2.500 metri quadri non sono di Roma Capitale, l'uno per cento, e quindi andranno espropriati". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, a margine della presentazione dell'avvio del dibattito pubblico sullo stadio in Campidoglio, rispondendo alla domanda se ci fossero problematiche con gli espropri nell'area. "Ci sono circa 250 particelle nel progetto e 244 sono di Roma Capitale: di queste, solo in 4 stiamo completando le trascrizioni, che comunque non hanno alcun effetto in termini di proprietà che è e resta comunale", ha concluso.(Rer)