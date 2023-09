Roma: Ama, intervento straordinario di pulizia nell'ambito dell'operazione a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, si è svolto sin dalle prime ore l'intervento straordinario di pulizia e decoro in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Carabinieri, Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Roma, nell'ambito del maxi-blitz dell'operazione interforze deciso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Gli operatori Ama sono intervenuti con squadre composte complessivamente da oltre 30 operatori, dotati di mezzi spazzatrici, macchine madri, idropulitrici per il lavaggio dell'area e mezzi a vasca per la raccolta dei rifiuti e l'attività di diserbo della zona. "Desidero ringraziare i nostri operatori, che questa mattina hanno svolto a Tor Bella Monaca, in collaborazione con le forze dell'ordine, un approfondito intervento di pulizia – ha commentato il Presidente di Ama, Daniele Pace – L'intervento si è reso necessario per contrastare il degrado alimentato dalla criminalità che purtroppo affligge quel quartiere e crea pericoli per la sicurezza dell'intero quadrante". (Com)