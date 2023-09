Speciale difesa: Germania, di nuovo problemi per la fregata Baden-Wuerttemberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata Baden-Wuerttemberg, “la più moderna nave da guerra” della marina tedesca, ha “di nuovo problemi”. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, aggiungendo che la partecipazione dell'unità alla Mostra della difesa e sicurezza di Londra (Dsei), in programma dal 12 al 15 settembre, ha dovuto essere annullata a causa di “difficoltà tecniche”. Secondo quanto comunicato dalla marina tedesca, la nave è attualmente nel porto di Wilhelmshaven, dove sono in corso “valutazioni” sul suo stato. Per la “Sueddeutsche Zeitung”, la Baden-Wuerttemberg avrebbe riscontrato un guasto nel sistema di alimentazione del carburante mentre era in mare. La fregata è quindi rientrata a Wilhelmshaven per poter individuare le cause del malfunzionamento e risolverle il più rapidamente possibile, in modo da non compromettere l'ulteriore pianificazione operativa. Entrata in servizio nel 2019 con cinque anni di ritardo, la Baden-Wuerttemberg ha riscontrato in più occasioni difficoltà tecniche, tanto da non poter essere ancora impiegata in operazioni su vasta scala. La prima missione dell'unità è prevista per ottobre, con il dispiegamento nella componente navale della Forza di interposizione in Libano dell'Onu (Unifil). Nel 2024, la fregata dovrebbe essere inviata nell'Indo-Pacifico. Se tali piani potranno essere attuati dipende ora dall'entità dei problemi tecnici della nave. Al riguardo, la marina tedesca ha comunicato: “Partiamo dal presupposto che altri progetti non siano a repentaglio”. (Geb)