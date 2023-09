Roma: assessore Urbanistica, terreni stadio Pietralata al 99 per cento comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'area di Pietralata su cui costruire lo stadio della As Roma "è al 99 per cento di proprietà comunale". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, a margine della presentazione dell'avvio del dibattito pubblico sullo stadio in Campidoglio, rispondendo alla domanda se ci fossero problematiche con gli espropri nell'area. "È chiaro ci può essere qualcuno che accampa delle pretese, ma questi sono i numeri - ha sottolineato Veloccia -. Mancano 4 particelle su cui si stanno completando le trascrizioni degli espropri generalizzati ed è già stato corrisposto il dovuto, poi è ovvio che ci sono dei lavori ancora da fare in aree che sono state lasciate in condizioni precarie da soggetti poi espropriati".