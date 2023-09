Autonomia: Calderoli, lavori avviati, soddisfazione per voti unanimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È proseguito anche oggi il lavoro della commissione Affari costituzionali sull’Autonomia differenziata, i commissari hanno iniziato a votare da ieri e sono stati votati già 50 emendamenti all’articolo 1". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, al termine della seduta di commissione Affari costituzionali. "Non nascondo una certa soddisfazione perché alcuni emendamenti sono addirittura stati votati all’unanimità. Il confronto con le opposizioni è ripartito in modo serio e più basato sui contenuti, con il clima di scontro che è calato. Una volta chiariti i concetti, si stanno chiarendo anche le idee. Insomma - ha aggiunto -, il cammino dell’autonomia procede e non si arresta. Sono e resto convinto della bontà di questa nostra riforma, che regalerà al Paese un rinnovato slancio e permetterà di ridurre i divari nel segno di trasparenza, responsabilità e buona amministrazione. Avanti così".(Rin)