I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: sale a 32 bilancio vittime ciclone in stati Rio Grande do Sul e Santa Catarina - E' salito a 32 il bilancio delle vittime causate dal ciclone extratropicale che ha colpito gli stati meridionali brasiliani di Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Lo riferisce la protezione civile di Rio Grande do Sul. Un morto è stato registrato nello stato di Santa Catarina, dove l'impatto delle tempeste è stato meno significativo. Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha inviato questa mattina una missione governativa a Rio Grande do Sul e Santa Catarina, colpiti da ciclone. "Ho parlato poco fa con il governatore del Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e ho ribadito che il governo federale è a disposizione dei cittadini Gauchos per poter affrontare al meglio questa crisi. Ho inviato sul posto il capo della protezione civile, Wolnei Barreiros, il ministro della Comunicazione sociale della presidenza della Repubblica, Paulo Pimenta, e il ministro dell'Integrazione e sviluppo regionale, Waldez Goes. Sono già mobilitati anche i ministri della difesa, José Mucio Monteiro, e il vicepresidente, Geraldo Alckmin", ha scritto Lula su X (ex Twitter). (segue) (Res)