I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: ex sindaca capitale Sheinbaum candidata partito di governo alle presidenziali - L'ex sindaca di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, sarà la candidata del partito di governo alle elezioni presidenziali previste nel 2024. “Congratulazioni per la tua nomina a coordinatrice di questo progetto. Sappiamo che sei una degna rappresentante del popolo”, ha scritto sul social network X Jesús Ramírez Cuevas, il coordinatore della comunicazione della presidenza. Sheinbaum, 61 anni, correrà per il partito di sinistra Movimento rigenerazione nazionale (Morena). La candidata delle opposizioni sarà invece la senatrice del conservatore Partito di azione nazionale (Pan), Xochtil Galvez. Nel processo di consultazione interna Sheinbaum ha battuto l’ex ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, che ha denunciato “diverse irregolarità”. (Res)